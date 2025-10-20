РИА Новости: основной владелец шахты "Листвяжная" получал более 4 млн рублей в месяц

Фото: ТАСС/Данил Айкин

Владелец шахты "Листвяжная" Михаил Федяев получал зарплату в размере более 4 миллионов рублей в месяц. Это следует из материалов дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно полученной информации, оклад Федяева, который занимал на предприятии должность директора по перспективному развитию, составлял 937,1 тысячи рублей. Также ему выплачивалась надбавка в размере 555 тысяч рублей и надбавка за безопасный труд в размере 20%. Премия перечислялась владельцу "Листвяжной" в размере 100%.

"Месячный фонд заработной платы с учетом надбавки, премии и районного коэффициента составляет 4,1 миллиона рублей", – следует из материалов дела.

В свою очередь, зарплата бывшего гендиректора холдинга "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева составляла 3,5 миллиона рублей, а экс-техдиректора Антона Якутова – 1,5 миллиона рублей.

В ноябре 2021 года на "Листвяжной" произошел взрыв с последующим возгоранием. Тогда в шахте находились 285 человек. В результате погиб 51 человек, 5 из которых – горноспасатели.

Ростехнадзор сообщал, что причиной ЧП на шахте стала работа электрооборудования в загазованных выработках.

По факту ЧП были возбуждены два уголовных дела, а также арестованы 9 человек, в том числе Федяев, Алексеев и Якутов. Все трое не признали свою вину в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Федяев был приговорен к 3,5 года условно, Алексеев – к 5 годам и 3 месяцам колонии общего режима, а Якутов – к 5 годам общего режима.

