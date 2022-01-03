В ДТП в Белоруссии пострадал 41 россиянин

17:06
Фото: телеграм-канал "Mash"
В ДТП с участием туристического автобуса в Белоруссии пострадал 41 гражданин России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.
"По предварительным данным, пострадал 41 пассажир – все граждане России – пассажиры туристического автобуса. Предварительный осмотр показал, что 6 пассажиров находятся в тяжелом состоянии", – рассказали в ведомстве.
Уточняется также, что еще 18 пострадавших остаются в состоянии средней степени тяжести, остальные получили легкие повреждения.
Пострадавшие госпитализированы в Витебскую областную больницу.
Об аварии с участием туристического автобуса в Витебской области Белоруссии стало известно вечером понедельника, 3 января. ДТП произошло на трассе М-8 из-за опасного маневра легковой машины Renault. Российские дипломаты работают с белорусскими компетентными органами для уточнения ситуации.
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