Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На улице в Хабаровске загорелся маршрутный автобус с пассажирами. Об этом во вторник, 4 января, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"Поступило сообщение о возгорании в салоне маршрутного автобуса в районе торгового центра "Стрелка" по улице Карла Маркса. На место незамедлительно были направлены два отделения огнеборцев", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что до прибытия спасателей из автобуса самостоятельно эвакуировались 22 человека. Пожар был потушен в течение часа. Площадь возгорания составила 7 квадратных метров.

Причины пожара в ходе проверки установят сотрудники Государственного пожарного надзора. Также сообщается, что информация о пострадавших в МЧС не поступала.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус сгорел на Петрозаводской улице в районе Ховрино в Москве. Заметив огонь, водитель начал тушить его самостоятельно, позже на место прибыла пожарная бригада. В результате инцидента никто не пострадал.

Отмечалось, что последний раз автобус проходил техническое обслуживание в сентябре текущего года, также был проведен предрейсовый осмотр, подтвердивший его исправность перед выходом на линию. В причинах произошедшего будут разбираться специалисты совместно с производителем.