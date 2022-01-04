07:09
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
На улице в Хабаровске загорелся маршрутный автобус с пассажирами. Об этом во вторник, 4 января, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"Поступило сообщение о возгорании в салоне маршрутного автобуса в районе торгового центра "Стрелка" по улице Карла Маркса. На место незамедлительно были направлены два отделения огнеборцев", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что до прибытия спасателей из автобуса самостоятельно эвакуировались 22 человека. Пожар был потушен в течение часа. Площадь возгорания составила 7 квадратных метров.
Причины пожара в ходе проверки установят сотрудники Государственного пожарного надзора. Также сообщается, что информация о пострадавших в МЧС не поступала.
Ранее сообщалось, что рейсовый автобус сгорел на Петрозаводской улице в районе Ховрино в Москве. Заметив огонь, водитель начал тушить его самостоятельно, позже на место прибыла пожарная бригада. В результате инцидента никто не пострадал.
Отмечалось, что последний раз автобус проходил техническое обслуживание в сентябре текущего года, также был проведен предрейсовый осмотр, подтвердивший его исправность перед выходом на линию. В причинах произошедшего будут разбираться специалисты совместно с производителем.
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