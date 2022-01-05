Одиннадцать человек пострадали в ДТП с 50 автомобилями в Тульской области – СМИ

Фото: МЧС России по Тульской области

Одиннацдать человек пострадали в аварии с 50 автомобилями в Тульской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным регионального управления МЧС РФ, авария произошла около 13:15 на 217-м километре трассы М-4 "Дон".

"Имеются пострадавшие. Для извлечения пострадавших личным составом применялся аварийно-спасательный инструмент "СПРУТ". Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 20 человек личного состава и 6 единиц техники", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего региональная прокуратура организовала проверку. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Участников ДТП стал и автомобиль скорой помощи, который приехал на место ДТП для оказания медицинской помощи.

"Количество и степень тяжести пострадавших, среди которых уже двое детей, уточняется. На место происшествия незамедлительно выехал Киреевский межрайонный прокурор Григорий Худяков", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще пятеро пострадали при столкновении двух автомобилей на Урале. Авария произошла на территории городского округа Первоуральск в районе деревни Хомутовка. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением при обгоне и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Largus.

