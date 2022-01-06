Более 70 человек погибли в ДТП в России с начала года – Минздрав

19:37
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
С нового года в России в авариях погибли 73 человека и 323 пострадали, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения РФ.
Увеличение количества ДТП – главная причина роста нагрузки на службы экстренной медпомощи в праздничные дни, подчеркнули в ведомстве.
"По данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, за период с 1 по 5 января в чрезвычайных ситуациях с медико-санитарными последствиями пострадали 438 человек, 323 из них – в ДТП, среди которых 58 детей. Погибли 150 человек, из которых 73 в ДТП, в том числе 3 детей", – отметили в пресс-службе.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко уточнил, что, несмотря на то, что в связи с большим количеством ДТП подразделения экстренной медпомощи испытывают достаточно большую нагрузку, система здравоохранения справляется.
Ранее сообщалось, что с начала прошлого года в столице на 15% сократилось количество погибших в дорожных авариях с участием автомобилей такси. Уточняется, что сократить количество погибших в ДТП с участием данной категории транспорта удалось благодаря принятию мер по пресечению нарушений и профилактической работе по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей такси.
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