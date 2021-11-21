В Москве с начала года в ДТП погибли 310 человек – ГИБДД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С начала текущего года в результате ДТП на дорогах Москвы погибли 310 человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

"310 человек погибли в ДТП на дорогах столицы с начала года. 10 детских жизней оборвались в дорожных авариях. Сегодня во всем мире проходит День памяти жертв ДТП. Столичная Госавтоинспекция чтит память каждого погибшего в дорожно-транспортных происшествиях", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что строгое соблюдение правил дорожного движения и внимательность на дорогах помогут избежать происшествий и связанных с ними трагедий.

Ранее стало известно, что в аварии на Кутузовском проспекте погиб блогер Саид Губденский. Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, ДТП произошло из-за выезда на полосу встречного движения автомобиля BMW. В результате столкнулись три машины. Водитель BMW скончался на месте, пассажир, находившийся с ним в машине, умер в больнице.