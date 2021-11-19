Сбившая трех детей в Солнцеве Башкирова обжаловала приговор

Фото: пресс-служба Солнцевского суда

Валерия Башкирова, осужденная на пять лет колонии-поселения за то, что сбила на автомобиле трех детей на пешеходном переходе в Солнцеве, обжаловала приговор, сообщает RT.

Башкирова рассказала, что подала апелляционную жалобу после того, как решение суда обжаловала прокуратура.

"К приговору, который вынес суд, я была примерно готова. И если бы прокурор не стал его обжаловать, то и мы бы не стали", – привел слова девушки ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, посетивший ее в СИЗО № 6 УФСИН Москвы.

Он также сообщил, что Башкирова хочет повторно встретиться с православным священником. Также она попросила не отправлять ее в другой регион до рассмотрения жалобы.

16 ноября суд приговорил Валерию Башкирову к пяти годам в колонии-поселении. Сроком на 2,5 года девушка также лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Адвокат осужденной Альберт Якубов уточнил, что суд удовлетворил иски потерпевших и взыскал с его подзащитной 4 миллиона рублей.

На следующий день столичная прокуратура внесла апелляционное представление на приговор, вынесенный Солнцевским районным судом в отношении Башкировой.

ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов в Москве. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль Mazda 3, за рулем которого была 19-летняя Башкирова. Дети были госпитализированы в тяжелом состоянии, позже двое из них скончались.

Сначала девушку отправили под домашний арест, однако 19 июля суд принял решение перевести ее в СИЗО. Прокуратура просила назначить Башкировой наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

