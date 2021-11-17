Прокуратура обжаловала приговор девушке, сбившей детей в Солнцеве

Фото: пресс-служба Солнцевского суда

Московская прокуратура внесла апелляционное представление на приговор, вынесенный Солнцевским районным судом в отношении Валерии Башкировой, которая сбила троих детей на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Прокуратурой ставится вопрос об отмене состоявшегося судебного решения, вынесении судом апелляционной инстанции нового приговора с назначением Башкировой наказания по части 5 статьи 264 УК РФ в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года и удовлетворении в полном объеме заявленных потерпевшими гражданских исков", – говорится в сообщении.

Накануне суд приговорил Валерию Башкирову к пяти годам в колонии-поселении. Сроком на 2,5 года девушка также лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Адвокат осужденной Альберт Якубов уточнил, что суд удовлетворил иски потерпевших и взыскал с его подзащитной 4 миллиона рублей.

ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов в Москве. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль Mazda 3, за рулем которого была 19-летняя Башкирова. Дети были госпитализированы в тяжелом состоянии, позже двое из них скончались.

Сначала девушку отправили под домашний арест, однако 19 июля суд принял решение перевести ее в СИЗО. Прокуратура просила назначить Башкировой наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

