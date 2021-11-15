Прокуратура запросила 6 лет колонии Башкировой, сбившей детей в Солнцеве

Фото: пресс-служба Солнцевского суда/ТАСС

В ходе суда прокуратура запросила 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима Валерии Башкировой, которая сбила детей на пешеходном переходе в Солнцеве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного ведомства.

"Гражданские иски потерпевших прокурор просил удовлетворить в полном объеме", – говорится в сообщении.

Также государственный обвинитель попросил лишить девушку на 3 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Смертельное ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов в Москве. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль Mazda 3, за рулем которого была 19-летняя Башкирова. Дети были госпитализированы в тяжелом состоянии, позже двое из них скончались.

Сначала девушку отправили под домашний арест, однако 19 июля суд принял решение перевести ее в СИЗО.