В ГИБДД Москвы составили портрет типичного пострадавшего в ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В столичной Госавтоинспекции составили портрет типичного пострадавшего в аварии. Об этом сообщается в телеграм-канале ГИБДД Москвы.

"По итогам января – октября текущего года социальный портрет пострадавшего в дорожно-транспортных происшествиях участника дорожного движения выглядит следующим образом: мужчина в возрасте от 46 лет, водительский стаж свыше 10 лет, работник рабочей профессии, образование среднее специальное", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что на момент аварии, как правило, мужчина находился за рулем менее одного часа и пострадал по вине другого автомобилиста с аналогичным стажем вождения.

Ранее в столичной Госавтоинспекции заявили, что Московская кольцевая автодорога остается самой аварийной автомагистралью в столице.

За 10 месяцев на МКАД зарегистрировано 577 ДТП. В общей сложности за этот период в авариях на дороге погибли 44 человека, а 687 получили ранения.

