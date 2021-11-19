В ГИБДД Москвы составили портрет типичного пострадавшего в ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В столичной Госавтоинспекции составили портрет типичного пострадавшего в аварии. Об этом сообщается в телеграм-канале ГИБДД Москвы.
"По итогам января – октября текущего года социальный портрет пострадавшего в дорожно-транспортных происшествиях участника дорожного движения выглядит следующим образом: мужчина в возрасте от 46 лет, водительский стаж свыше 10 лет, работник рабочей профессии, образование среднее специальное", – говорится в сообщении.
Также уточняется, что на момент аварии, как правило, мужчина находился за рулем менее одного часа и пострадал по вине другого автомобилиста с аналогичным стажем вождения.
Ранее в столичной Госавтоинспекции заявили, что Московская кольцевая автодорога остается самой аварийной автомагистралью в столице.
За 10 месяцев на МКАД зарегистрировано 577 ДТП. В общей сложности за этот период в авариях на дороге погибли 44 человека, а 687 получили ранения.
В ГИБДД Москвы составили социальный портрет типичного нарушителя
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