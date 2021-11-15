В ГИБДД назвали самую аварийную трассу Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Московская кольцевая автодорога остается самой аварийной автомагистралью в столице. Об этом сообщили в пресс-службе управления столичной ГИБДД.
В Госавтоинспекции рассказали, что за 10 месяцев на МКАД зарегистрировано 577 ДТП. В общей сложности за этот период в авариях на дороге погибли 44 человека, а 687 получили ранения.
"Анализ происшествий показал, что одними из основных видов ДТП, приводящих к человеческим жертвам, в этом году стали столкновение, наезд на стоящее транспортное средство, наезд на препятствие", – подчеркнули в ГИБДД.
В инспекции призвали автомобилистов быть предельно внимательными при движении на МКАД. В частности, водителей попросили соблюдать безопасную дистанцию и не допускать остановки без крайней на то необходимости. В случае поломки или мелкой аварии необходимо позвонить в экстренные службы и сообщить о случившемся.
"Сотрудниками подразделений ГИБДД Москвы в целях выявления причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий, и принятия мер по их устранению продолжится непрерывный контроль за дорожным движением на Московской кольцевой автодороге", – заключили в ведомстве.
Ранее сообщалось об аварии на 71-м километре МКАД. Из-за этого для движения оставалась свободна одна полоса из пяти.
На МКАД поменяют навигацию
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