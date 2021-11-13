На 71-м км МКАД перекрыли четыре полосы из-за ДТП с несколькими автомобилями

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На 71-м километре МКАД произошла авария с участием нескольких автомобилей.

Об этом в ночь на субботу, 13 ноября, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. Одна из машин в результате ДТП загорелась.

"На месте работают оперативные службы города. Для движения свободна на данный момент только одна полоса из пяти", – говорится в сообщении в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что авария с участием двух пешеходов произошла на Тверской улице в Москве.

В сторону центра были перекрыты две полосы из четырех. По данным столичного департамента транспорта, движение на этом участке уже восстановлено.