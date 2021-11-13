Один человек погиб в ДТП на МКАД в районе Тропарево-Никулино

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием двух машин произошло на 46-м съезде МКАД, в районе Тропарево-Никулино, сообщает Агентство "Москва".

Пикап въехал в заднюю часть "Газели". Его водитель оказался заблокированным в автомобиле. От полученных травм он скончался. Водитель "Газели" при этом не пострадал.

На место происшествия выслали силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы.

Ранее сообщалось, что авария с участием двух пешеходов произошла на Тверской улице в Москве.

В сторону центра были перекрыты две полосы из четырех. По данным столичного департамента транспорта, движение на этом участке уже восстановлено.