В России могут ужесточить наказание за подделку прав

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В Госдуме прорабатывают вопрос об ужесточении наказания за подделку водительских прав, а также о расширении полномочий Генпрокуратуры по блокировке интернет-ресурсов, продающих такие документы. Об этом сообщает газета "Известия".

На проблему обратил внимание зампред комитета ГД по безопасности Анатолий Выборный. Он написал в Генпрокуратуру, сообщив о восьми сайтах, где ведется незаконная продажа прав за 25 тысяч рублей.

Владельцы ресурсов предлагают россиянам не сдавать экзамен в ГИБДД и не проходить медосмотр, а вместо этого заплатить им и получить за это готовые документы. Мошенники гарантируют, что человек может не обучаясь сесть за руль и с этим поддельным водительским удостоверением разъезжать по дорогам.

"Представляете, насколько реальную угрозу и повышенную опасность несет такой водитель? А он рассуждает так: ну, ничего страшного, даже если и обнаружится подделка – оштрафуют, а уголовная ответственность – на тех, кто изготовил фальшивки", – пояснил парламентарий.

По его мнению, сегодня закон чрезмерно лоялен и к тем, кто занимается подделкой, и к тем, кто ею пользуется. Сейчас виновным в изготовлении фальшивок грозит либо лишение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на период до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.

Использование такого документа по этой статье наказывается либо штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами, либо исправительными.

Кроме того, им грозит статья "Управление транспортным средством гражданином, не имеющим права управления транспортным средством". За это предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если же водителя, лишенного прав, поймают, его могут оштрафовать на 30 тысяч рублей либо арестовать на 15 суток и принудить к обязательным работам на срок от 100 до 200 часов.

Ранее СМИ сообщили, что Минюст подготовил проект нового Кодекса об административных правонарушениях, добавив туда ряд новых норм. В частности, речь идет о штрафе в размере 40 тысяч рублей за неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции во время погони.

В новом КоАП также предусмотрена процедура временного ограничения водительских прав до решения суда. Помимо этого, вводится штраф от 1 до 2 тысяч рублей за управление средствами и механизмами, не предназначенными для движения по автодорогам общего пользования.

