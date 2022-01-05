Москвичи заметили сокола на дереве в городе

Сокола заметили москвичи на улице. Птица сидит на дереве, несмотря ни сильную метель.

Краснокнижные хищники чаще гнездятся в столичных парках, но способны устроить гнездо прямо в стенах жилых домов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.