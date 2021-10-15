В Москве с начала года кинологи и их собаки спасли 25 человек. Они участвовали в 102 выездах вместе с пожарными и спасателями.

Кинологическая группа состоит из 13 человек и 8 собак, с которыми работают специалисты. Животные могут быть полезны, когда пострадавший без сознания и не может подать сигналов. Его могут найти собаки. Они также помогают найти потерявшихся на природе. Например, пожилые грибники часто не могут выбраться из леса без посторонней помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.