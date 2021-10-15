Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в пятницу утром, 15 октября, ожидаются сильный дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом предупредила пресс-служба столичного управления МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 10:00 15 октября местами в Москве ожидается сильный дождь, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Москвичей призвали соблюдать правила безопасности. В ведомстве напомнили, что при неблагоприятных погодных условиях водителям следует снизить скорость движения и увеличить дистанцию от едущих впереди автомобилей.

В МЧС также подчеркнули, что при порывистом ветре следует парковать машины вдали от деревьев, а при нахождении на улице обходить шаткие конструкции.

Днем в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха будет на уровне 11 градусов тепла. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Период предупреждения будет действовать до 20:00 16 октября.