Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице и области в пятницу, 15 октября, ожидается облачная с прояснениями погода и дождь. Температура воздуха будет на уровне 11 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем погода в столице и области улучшится. Активный циклон уйдет на северо-восток европейской России. В облаках появятся просветы и есть надежда на солнце. Небольшой дождь пройдет местами и преимущественно в первой половине дня", – говорится в сообщении.

В Москве максимальная температура составит 7–9 градусов тепла, а в области – около 6–11 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5–10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 12–14 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

По словам синоптиков, в Москве сохранится влажно-прохладная, дискомфортная погода. Может ухудшиться самочувствие у метеочувствительных людей.

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра порывами 15–17 метров в секунду. Период предупреждения будет действовать с 20:00 14 октября до 20:00 16 октября.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что облачная и дождливая погода останется в Москве до конца этой недели, при этом интенсивность осадков после двух дождливых суток станет ниже. Он отметил, что дневная температура воздуха понизилась из-за высокой облачности.