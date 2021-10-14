Москвичей предупредили о дожде до вечера пятницы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Дожди в Москве сохранятся до вечера пятницы, 15 октября, городские службы следят за состоянием дорог и системы водостока. Об этом сообщили в столичном департаменте городского хозяйства.
"С 08:00 13 октября до 18:00 14 октября в отдельных районах города выпало до 9 миллиметров осадков. Наибольшее количество – в Зеленограде и северном округе столицы. <...> По прогнозам синоптиков, дождь сохранится до вечера пятницы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ночью дождь может усилиться, а порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы. Временных скоплений воды не допущено", – указывается в материале.
Горожанам порекомендовали сообщать о скоплениях воды в управу района или префектуру округа.
Также можно обратиться в ОАТИ по телефону 8 (499) 264-96-81, Единый диспетчерский центр по номеру 8 (495) 539-53-53, в ГУП "Мосводосток" по телефону 8 (495) 657-87-03, ГБУ "Гормост" по номеру 8 (495) 632-58-46 или на портал "Наш город".
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что за ближайшие сутки на Москву прольется 27 миллиметров осадков, что составляет 45% месячной нормы. По его словам, это восполнит норму осадков после длительной засухи.
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра порывами 15–17 метров в секунду. Период предупреждения будет действовать с 20:00 14 октября до 20:00 16 октября.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что облачная и дождливая погода останется в Москве до конца этой недели, при этом интенсивность осадков после двух дождливых суток станет ниже. Он отметил, что дневная температура воздуха понизилась из-за высокой облачности.
В Москве за сутки выпадет около 20% месячной нормы осадков
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