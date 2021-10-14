Москвичам рассказали, когда выпадет первый снег

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый снег выпадет в Москве 19 октября. При этом снежный покров пока не сформируется, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды "Фобос".

По словам Евгения Тишковца, в столице начнет холодать. В ночь на 20 октября столбики термометров понизятся до нулевой отметки, а днем не поднимутся выше плюс 3–8 градусов.

"При таком пограничном состоянии воздуха в отдельных районах Центральной России и в Москве вперемешку с дождем кое-где не исключается и вероятность выпадения первого небольшого мокрого снега", – уточнил синоптик.

Он заявил, что это будут белые мухи, которые начнут таять еще в воздухе и будут носить символический характер.

"Кроме того, в ночь на среду, 20 октября, ожидаются устойчивые заморозки, а значит выпавшая накануне небесная влага кое-где может подмерзнуть и местами превратиться в гололедные блюдца", – заключил Тишковец.

Ранее сообщалось, что циклон "Балканец" принесет в столицу дожди. 14 октября может выпасть до 20% месячной нормы осадков. Во второй половине дня ожидаются ливневые осадки.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с воскресенья, 17 октября, в Москве ожидается понижение температуры в ночные часы.

Также, по его словам, в начале следующей недели похолодание отразится и на дневной температуре. В понедельник, 18 октября, похолодает до +5 градусов.