Москвичам рассказали, когда выпадет первый снег

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Первый снег выпадет в Москве 19 октября. При этом снежный покров пока не сформируется, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды "Фобос".
По словам Евгения Тишковца, в столице начнет холодать. В ночь на 20 октября столбики термометров понизятся до нулевой отметки, а днем не поднимутся выше плюс 3–8 градусов.
"При таком пограничном состоянии воздуха в отдельных районах Центральной России и в Москве вперемешку с дождем кое-где не исключается и вероятность выпадения первого небольшого мокрого снега", – уточнил синоптик.
Он заявил, что это будут белые мухи, которые начнут таять еще в воздухе и будут носить символический характер.
"Кроме того, в ночь на среду, 20 октября, ожидаются устойчивые заморозки, а значит выпавшая накануне небесная влага кое-где может подмерзнуть и местами превратиться в гололедные блюдца", – заключил Тишковец.
Ранее сообщалось, что циклон "Балканец" принесет в столицу дожди. 14 октября может выпасть до 20% месячной нормы осадков. Во второй половине дня ожидаются ливневые осадки.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с воскресенья, 17 октября, в Москве ожидается понижение температуры в ночные часы.
Также, по его словам, в начале следующей недели похолодание отразится и на дневной температуре. В понедельник, 18 октября, похолодает до +5 градусов.
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: