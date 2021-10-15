Пожар на газовой подстанции в Северном Бутове ликвидирован

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Пожар на газовой подстанции в Северном Бутове удалось ликвидировать, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Также организована работа Оперативного штаба по ликвидации последствий возгорания.

"Работа теплоэнергетических объектов города не нарушена. На месте работают городские службы", – говорится в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

В пятницу огонь охватил газовое оборудование и три легковых автомобиля на площади 75 квадратных метров. Согласно уточненной информации, в результате пожара пострадал один человек.

В связи с пожаром сотрудники ГИБДД перекрыли движение по Новобутовской улице. Весь транспорт переводят на соседние улицы.

