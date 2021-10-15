В Москве выявили 6 631 новый случай COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве за прошедшие сутки выявили 6 631 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

За это время госпитализировали 1 451 человека, на ИВЛ находятся 583 пациента.

"В городе выздоровели еще 3 756 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 526 076", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в столице скончались 70 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

В России за минувшие 24 часа подтвердили 32 196 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 7 925 176 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Магаданской и Сахалинской областях, Камчатском крае, республиках Алтай, Тыва и в Бурятии.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила о необходимости создания общемировой платформы, в рамках которой страны могли бы оперативно обмениваться данными по борьбе с коронавирусом.