В России выявили 32 196 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России подтвердили 32 196 новых случаев коронавируса. При этом в 2 909 (9,0%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.

На Москву пришелся 6 631 случай, на Санкт-Петербург – 2 632, на Московскую область – 2 110, на Самарскую область – 791, на Нижегородскую область – 695, на Воронежскую область – 668, на Башкирию – 662, на Пермский край – 578, на Свердловскую область – 575, на Республику Крым – 568, на Ростовскую область – 567, на Красноярский край – 465, на Челябинскую область – 410, на Иркутскую область – 403, на Омскую область – 392.

Всего в России зарегистрировано 7 925 176 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Магаданской и Сахалинской областях – 0,19%, Камчатском крае – 0,2%, республиках Алтай, Тыва и в Бурятии – 0,21%.

За последние сутки в РФ от последствий коронавируса умерли 999 человек, за весь период пандемии скончались 221 313 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 22 268 человек, за все время – 6 950 024.

Ранее сообщалось, что экспресс-тестирование на коронавирус в центрах госуслуг и торговых центрах Москвы прошли 13 тысяч человек. С 11 октября возможность пройти его появилась в 10 центрах госуслуг и 10 торговых центрах и общественных местах.