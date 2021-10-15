В России выявили 32 196 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За последние сутки в России подтвердили 32 196 новых случаев коронавируса. При этом в 2 909 (9,0%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.
На Москву пришелся 6 631 случай, на Санкт-Петербург – 2 632, на Московскую область – 2 110, на Самарскую область – 791, на Нижегородскую область – 695, на Воронежскую область – 668, на Башкирию – 662, на Пермский край – 578, на Свердловскую область – 575, на Республику Крым – 568, на Ростовскую область – 567, на Красноярский край – 465, на Челябинскую область – 410, на Иркутскую область – 403, на Омскую область – 392.
Всего в России зарегистрировано 7 925 176 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Магаданской и Сахалинской областях – 0,19%, Камчатском крае – 0,2%, республиках Алтай, Тыва и в Бурятии – 0,21%.
За последние сутки в РФ от последствий коронавируса умерли 999 человек, за весь период пандемии скончались 221 313 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 22 268 человек, за все время – 6 950 024.
Ранее сообщалось, что экспресс-тестирование на коронавирус в центрах госуслуг и торговых центрах Москвы прошли 13 тысяч человек. С 11 октября возможность пройти его появилась в 10 центрах госуслуг и 10 торговых центрах и общественных местах.
В Москве больше трех тысяч классов перевели на дистант из-за ситуации с COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: