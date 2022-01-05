В нескольких ДТП на трассе М-4 под Тулой за сутки столкнулись 118 машин – УМВД

19:20
Фото: МЧС России по Тульской области
Около 120 автомобилей столкнулись на пяти участках трассы М-4 "Дон" за сутки в Тульской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД РФ по региону.
Уточняется, что в Ефремовском районе на 284-м километре в направлении Москвы столкнулись около 30 машин. На участке 284-й – 286-й километр в направлении Воронежа – 16.
Массовая авария произошла и в Киреевском районе на 217-м километре в направлении Москвы, там столкнулись 55 транспортных средств. На 216-м километре в направлении Воронежа произошло ДТП с участием 10 авто, получили травмы в результате аварии 4 человека.
В Веневском районе на 177-м километре в направлении Воронежа врезались 7 единиц транспортна. Таким образом, всего за день на пяти участках трассы М-4 "Дон" произошло столкновение 118 машин.
В течение нескольких часов движение транспорта по трассе М-4 "Дон" было перекрыто в обоих направлениях.
По предварительным данным, причиной ДТП стал сильный снегопад.
Ранее один человек погиб, еще пятеро пострадали при столкновении двух автомобилей на Урале. Авария произошла на территории городского округа Первоуральск в районе деревни Хомутовка. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением при обгоне и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Largus.
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