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Москва 24

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Происшествия

02 января, 23:15

Резервный автобус забрал пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Рязани

происшествия ДТП видео Светлана Ключникова

Рейсовый автобус Москва – Астрахань с пассажирами врезался в опору железнодорожного моста. Травмы получили 22 человека. Одной из причин ДТП могла быть гололедица. По второй версии, водитель спешил, он нагонял время, потраченное на разбор еще одной мелкой аварии, которая произошла с этим же автобусом под Москвой. Также проверяют информацию о том, что водитель сел за руль уставшим и мог по дороге уснуть. Пассажиры, которые не пострадали, отправлены в Астрахань резервным рейсом.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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