Житель Владивостока рассказал, как смог увернуться от бетонной плиты

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Житель Владивостока, который чистил внедорожник в момент падения с крыши дома бетонной плиты, рассказал РИА Новости, как смог увернуться и остаться в живых.

"Услышал, что на крыше что-то шумит, голову вверх поднял, а она уже летит", – сказал мужчина. Он пояснил, что "ни о чем не думал в тот момент, просто сработала реакция", поэтому он успел отбежать.

Потерпевший заключил, что до сих пор пребывает в шоке, и выразил сожаление по поводу уничтожения машины. По словам автовладельца, он намерен подать в суд на управляющую компанию.

В мэрии пояснили, что вопрос с компенсацией будет решаться через суд, а также что дом не является аварийным. В связи с инцидентом прокуратура организовала проверку.

Представитель прокуратуры Приморского края сообщил агентству, что плита упала, предварительно, из-за того, что ее потянули вниз обледеневшие в результате непогоды провода.