Более 100 тысяч человек остались без электроэнергии в Приморье из-за непогоды

Фото: телеграм-канал Mash
Без электроэнергии в Приморье остались более 100 тысяч человек, сообщает ТАСС. Причиной стали аварии из-за неблагоприятных погодных условий, включая мокрый снег, ледяной дождь и ветер с порывами до 30 метров в секунду.
Без электричества осталась часть бытовых потребителей во Владивостоке и Артеме, а также в 37 населенных пунктах Шкотовского и Надеждинского районов – всего около 100 тысяч 800 человек.
Помимо этого, из-за ЧП произошел сбой движения пригородного поезда и 22 грузовых поездов. К аварийно-восстановительным работам в зоне ответственности Дальневосточной распределительной сетевой компании привлекли 56 бригад в составе 169 человек и 76 единиц специальной техники.
Непогода обрушилась на юг Приморского края. Это стало причиной перекрытия нескольких дорог в регионе, отключений света, перебоев с водой и теплом. Во Владивостоке за ночь выпало 10 миллиметров осадков, наблюдается сильный гололед.
На острове Русском ветер повалил деревья, также есть перебои в движении общественного транспорта. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рекомендовал жителям региона не выезжать на личном автомобиле без необходимости. Руководителей компаний и предприятий призвали максимально перевести сотрудников на удаленный режим работы.
Погода ухудшилась и в столичном регионе. Накануне в столице прошли осадки в виде снега и ледяного дождя. Это привело к образованию гололеда.
В Росгидромете сообщили, что снежная погода в столице сохранится до конца этой недели. Отмечалось, что до утра 19 ноября ожидается усиления юго-западного ветра до 15–20 метров в секунду, а также осадки в виде снега с дождем.
На Москву обрушился ледяной ливень
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