Бетонная плита упала на автомобиль с крыши дома во Владивостоке

Видео: youtube.com/newsvlru

Во Владивостоке бетонная плита во время непогоды упала с крыши девятиэтажки на автомобиль, едва не раздавив его владельца, сообщает РИА Новости

Мужчина чистил припаркованный у дома автомобиль и успел отбежать за мгновение до падения плиты на крышу иномарки, которая получила сильные повреждения.

"Сейчас это место происшествия, и владелец авто, скорее всего, сам не даст никому убрать эту плиту. Должна приехать полиция, и только после этого управляющая компания будет ее убирать", – сообщили в мэрии Владивостока.

Прокуратура начала проверку исполнения жилищного законодательства по факту произошедшего.

Непогода обрушилась на юг Приморского края. В регионе наблюдается мокрый снег, ледяной дождь и ветер с порывами до 30 метров в секунду. Из-за аварий, вызванных неблагоприятными погодными условиями, без электроэнергии остались более 100 тысяч человек.