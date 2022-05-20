Авария с участием такси произошла на западе Москвы

На улице Большая Дорогомиловская произошло ДТП. Там дорогу не поделили легковушка и такси. Машины стоят посреди дороги, но другие автомобили проезжают спокойно.

Движение на этом участке не затруднено. Пострадавших, судя по видео, нет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.