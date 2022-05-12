Мужчина ударил оппонента арматурой у бара в центре Москвы

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Сотрудники полиции задержали жителя Москвы, который избил мужчину во время конфликта у бара на Тургеневской площади. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

"Используя незначительный повод в ходе словесного конфликта [он] нанес неустановленным предметом удар в область лица потерпевшему – 26-летнему приезжему мужчине", – говорится в сообщении.

По словам 33-летнего задержанного, он ударил оппонента куском арматуры, который он впоследствии выбросил. Медицинский осмотр потерпевшего показал, что тот получил резаную рану лица и ссадины носа.

"Данные повреждения классифицируются как легкий вред здоровью", – пояснили в полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Ранее четыре человека пострадали во время конфликта в подмосковном Домодедове, который произошел на бульваре Строителей 7 мая. Подозреваемый с места происшествия скрылся.