Четыре человека пострадали в драке в подмосковном Домодедове

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Четыре человека пострадали во время конфликта в подмосковном Домодедове. Подозреваемый с места происшествия скрылся. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Конфликт произошел на бульваре Строителей 7 мая. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что неизвестный нанес телесные повреждения четверым гражданам. Отмечается, что драка между ними началась на бытовой почве.

"Все пострадавшие госпитализированы", – добавили в ведомстве.

В настоящий момент сотрудники полиции разыскивают злоумышленника. По факту случившегося проводится проверка, на основании результатов которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее драка произошла на одной из столичных строек. Информация о конфликте поступила в полицию примерно в 12:30 в четверг, 5 мая. Правоохранители установили, что между несколькими гражданами возникла ссора, которая в дальнейшем переросла в потасовку. Для разбирательства в территориальный ОМВД были доставлены 12 человек.