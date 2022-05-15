Суд прекратил дело об избиении фигуриста Соловьева из-за примирения сторон

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Тверской суд Москвы принял решение прекратил производство по делу об избиении фигуриста Дмитрия Соловьева из-за примирения сторон. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на соответствующее постановление.
"Суд постановил ходатайство представителя потерпевшего удовлетворить. Уголовное дело по обвинению Смирнова Владислава Игоревича и Яковцева Владислава Михайловича каждого в совершении преступления <...> прекратить в связи с примирением с потерпевшим", – говорится в документе.
Мера пресечения в отношении двух подсудимых отменена, их освободили из-под стражи в зале суда.
О нападении на спортсмена стало известно 21 декабря прошлого года. Как рассказала менеджер Соловьева, тот заступился за свою девушку – двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. Завязалась драка, в результате которой фигурист получил травмы головы, после чего был госпитализирован.
23 декабря Таганский суд Москвы арестовал первого фигуранта дела об избиении спортсмена Владислава Яковцева. Вечером того же дня меру пресечения избрали и для второго подозреваемого.
"Московский патруль": стали известны подробности драки с участием фигуриста Соловьева
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