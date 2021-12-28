Фигурист Дмитрий Соловьев выписан из больницы

Фото: instagram.com/dmitry_solovyev

Олимпийского чемпиона 2014 года по фигурному катанию Дмитрия Соловьева, пострадавшего в ходе драки, выписали из больницы. Об этом РИА Новости сообщила менеджер спортсмена Елена Болотова.

"Сегодня Диму выписали. Он сам очень просил об этой выписке, врачи пошли навстречу. Делается все возможное, чтобы он принял участие в ледовых шоу в ближайшее время, но здесь ему потребуется поддержка врачей, которые будут находиться с ним. Все будем проговаривать в ближайшие два дня. Точно знаю, что у него там еще есть иголки. Пока что это все еще серьезно", – рассказала Болотова.

Известно, что Дмитрий Соловьев должен выступать в ледовом шоу Татьяны Навки "Аленький цветочек", которое пройдет 30 декабря в Санкт-Петербурге.

О нападении на спортсмена менеджер фигуриста сообщила 21 декабря. Соловьев заступился за свою девушку – двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. Завязалась драка, в результате которой фигурист получил травмы головы, после чего был госпитализирован.

23 декабря Таганский суд Москвы арестовал первого фигуранта дела об избиении спортсмена Владислава Яковцева. Вечером того же дня меру пресечения избрали и для второго подозреваемого.