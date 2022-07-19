Пожилую "колдунью" задержали в Москве за обман двух пенсионерок более чем на 1 млн рублей

12:34
Столичные полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении двух пенсионерок, сообщает Агентство "Москва".
По данным правоохранителей, злоумышленница подошла к пожилой москвичке на улице Генерала Кузнецова. Она заявила, что на родственника пенсионерки навели порчу и что сможет помочь избавиться от проклятья. Во время разговора к ним подошла еще одна женщина и стала благодарить незнакомку за помощь, якобы оказанную в такой же ситуации.
Введенная в заблуждение пенсионерка отдала злоумышленнице ювелирные украшения стоимостью 100 тысяч рублей и еще миллион рублей, который сняла с банковского счета. После проведения "обряда" незнакомка вернула пенсионерке пакет, в который ранее положила ее имущество с деньгами, и попросила не открывать его несколько дней.
Вернувшись домой, пожилая женщина открыла пакет, однако вместо украшений и денег нашла там газету и купюры "Банка приколов". Она поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию.
Полицейские задержали 66-летнюю подозреваемую. Похищенное женщина сбыла, а деньгами распорядилась по своему усмотрению. Выяснилось, что она причастна к обману еще одной пенсионерки.
На улице Молдагуловой она обратилась к 77-летней жительнице столицы, рассказав ей о наложенной порче. Пожилая потерпевшая дала аферистке 200 тысяч рублей для проведения обряда. Через несколько дней она обнаружила, что в пакете, который ей вернула злоумышленница, вместо купюр лежит нарезанная газета.
Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". Фигурантка находится под подпиской о невыезде, ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее назвавшийся сотрудником банка неизвестный мужчина похитил у московского пенсионера более 1,5 миллиона рублей. Под предлогом сохранения денег лжесотрудник кредитной организации убедил пожилого мужчину обналичить их со своих банковских счетов, а затем перевести на банковскую карту злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
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