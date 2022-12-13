Мужчину задержали за кражу телефона у пассажира зеленой ветки в Москве

Фото: телеграм-канал ''МВД МЕДИА''

Правоохранители задержали 34-летнего злоумышленника, которого обвиняют в серии краж телефонов у пассажиров метрополитена. Об этом сообщает телеграм-канал МВД РФ.

Жертва злоумышленника обратилась к полицейским, рассказав, что у него в вагоне, следовавшего по Замоскворецкой линии, украли телефон.

"Как установили оперативники, одной из жертв похитителя стал 35-летний житель Подмосковья", – прокомментировали в МВД.

В последствии выяснилось, что подозреваемый может быть участником трех таких же инцидентов с кражей телефонов у пассажиров зеленой ветки. Полицейские оценили сумму ущерба в более чем 170 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее правоохранители задержали 39-летнюю женщину, которую подозревают в краже украшений на сумму 415 тысяч рублей. Происшествие случилось в деревне Тяжино Раменского городского округа.

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