15:40Происшествия
Посетительница магазина в Гонконге погибла после нападения злоумышленника с ножом
Фото: depositphotos/Yotka
Злоумышленник с ножом напал на посетителей торгового центра в Гонконге, в результате чего погибла одна женщина. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
По информации СМИ, еще одна получила травмы. Инцидент произошел на третьем этаже торгового центра Plaza Hollywood.
В результате нападения пострадали девушки 23 и 26 лет. В газете отметили, что одна из них получила не менее 20 ножевых ранений. Обеих девушек госпитализировали, однако одна из них скончалась от полученных травм в больнице.
Полиция задержала подозреваемого. У злоумышленника изъяли нож с лезвием длиной около 15 сантиметров.
Ранее в СМИ сообщалось, что неизвестный напал с ножом в начальной школе шведского города Эскильстуна. В результате этого травмы получили несколько человек. Правоохранители организовали в учебном заведении полицейскую операцию.
Подросток устроил стрельбу в одной из школ в столице Сербии
Читайте также