Посетительница магазина в Гонконге погибла после нападения злоумышленника с ножом

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Злоумышленник с ножом напал на посетителей торгового центра в Гонконге, в результате чего погибла одна женщина. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

По информации СМИ, еще одна получила травмы. Инцидент произошел на третьем этаже торгового центра Plaza Hollywood.

В результате нападения пострадали девушки 23 и 26 лет. В газете отметили, что одна из них получила не менее 20 ножевых ранений. Обеих девушек госпитализировали, однако одна из них скончалась от полученных травм в больнице.

Полиция задержала подозреваемого. У злоумышленника изъяли нож с лезвием длиной около 15 сантиметров.

Ранее в СМИ сообщалось, что неизвестный напал с ножом в начальной школе шведского города Эскильстуна. В результате этого травмы получили несколько человек. Правоохранители организовали в учебном заведении полицейскую операцию.

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