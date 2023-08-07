Четверо сирийских военных погибли при обстреле ВВС Израиля пригорода Дамаска – СМИ

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Четверо сирийских военнослужащих погибли в результате удара израильских ВВС по окрестностям Дамаска. Об этом со ссылкой на военный источник сообщает газета Al Watan.

Согласно информации источника, четверо военных также получили ранения. По заявлениям военных, нападение было совершено Израилем в 02:20 со стороны Голанских высот.

Ранее сирийские СМИ писалии о работе ПВО и звуках взрывов в окрестностях Дамаска.

Ранее сообщалось, что израильские военные начали масштабную антитеррористическую операцию в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан.

Отмечалось, что военные атаковали штаб-квартиру, которую местные вооруженные боевики использовали как наблюдательный пункт и место сбора для планирования атак против Израиля.

Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль призвал международное сообщество отреагировать на вторжение израильской бронетехники в город Дженин. Он добавил, что Палестина намерена провести консультации с РФ по поводу произошедшего.

Израиль начал выводить военные подразделения из лагеря беженцев Дженин