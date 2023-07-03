Израиль начал масштабную военную операцию на территории палестинского города Дженин – СМИ

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Израильские военные начали масштабную антитеррористическую операцию в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля сообщает РИА Новости.

"Силы безопасности в настоящий момент проводят масштабную контртеррористическую операцию в окрестностях города Дженин и одноименном лагере беженцев", – указано в сообщении.

Израильские военные атаковали штаб-квартиру, которую местные вооруженные боевики использовали как наблюдательный пункт и место сбора для планирования атак против Израиля. Кроме того, согласно заявлениям пресс-службы, это место использовали в качестве убежища некоторые разыскиваемые израильскими властями палестинцы.

Высокопоставленный правительственный чиновник Израиля заявил, что цель данной операции – покончить с ролью Дженина как города-убежища для террористов. Он добавил, что операция продлится так долго, как это потребуется.

Палестинские СМИ сообщают о гибели не менее четырех человек в результате авиаудара Израиля по Дженину, который предшествовал началу операции. Также сообщается, что жителям Дженина пришли смс с просьбой оставаться в домах.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и семеро пострадали в результате атаки Израиля на сирийский город Алеппо. Ракетная атака была совершена в ночь на 2 мая, средства ПВО Сирии сумели сбить часть ракет Израиля.