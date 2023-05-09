Россиянин погиб в результате израильского обстрела по сектору Газа – Минздрав Палестины

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Российский гражданин Джамал Абу Хасван погиб в секторе Газа при обстреле со стороны Израиля. Об этом со ссылкой на представителя палестинского Минздрава сообщает РИА Новости.

Агентство уточняет, что ракета попала в квартиру Абу Хасвана, в результате чего он вместе с женой и сыном погибли.

Джамал Абу Хасван был главой медучреждения в секторе Газа, которое специализировалось на физиотерапии и медицинской реабилитации.

Ранее сообщалось, что в результате израильского обстрела по сектору Газа погибли девять граждан Палестины. Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по целям группировки "Исламский джихад" (признана террористической и запрещена в России).

До этого СМИ сообщали об одном погибшем и семерых пострадавших в результате атаки Израиля на сирийский город Алеппо, которая была совершена в ночь на 2 мая. Отмечалось, что средства ПВО Сирии сумели сбить часть ракет Израиля.