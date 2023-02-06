В МИД Палестины заявили, что осуждают двойные стандарты Запада и антироссийские санкции

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Палестина осуждает двойные стандарты западных стран, а также введение антироссийских санкций. Об этом сообщил глава МИД Палестины Рияд аль-Малики в интервью РИА Новости.

По словам главы МИД, западные страны ввели санкции против РФ за события на Украине, хотя сами воздержались от каких-либо действий против Израиля, который оккупировал палестинские территории в течение последних 55 лет. Именно это, считает аль-Малики, является отражением двойных стандартов Запада.

Ранее спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков заявил, что любые попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока обречены на провал. Он отметил, что Вашингтон, самоустраняясь в работе "квартета" по ближневосточному урегулированию, намерен полностью "приватизировать" арабо-израильское досье. Однако такие сложные конфликтные узлы в одиночку невозможно решить, подчеркнул Сафронков.

По информации СМИ, Киев потребовал от Израиля публично осудить действия России и выдать Украине кредит в полмиллиарда долларов. Соответствующие запросы украинская сторона направила в преддверии визита министра иностранных дел Израиля Эли Коэна в Киев.

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