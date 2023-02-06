Киев потребовал от Израиля осудить действия РФ и выдать крупный кредит – СМИ

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Киев потребовал от Израиля публично осудить действия России и выдать Украине кредит в полмиллиарда долларов. Об этом сообщает издание Walla со ссылкой на неназванных украинских и израильских чиновников.

Соответствующие запросы украинская сторона направила в преддверии визита министра иностранных дел Израиля Эли Коэна в Киев.

Кроме того, сообщается, что во время визита в Киев Коэн встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и вновь откроет израильское посольство в Киеве, которое приостановило свою работу в начале конфликта.

Тем не менее, по словам анонимного украинского чиновника, предстоящая встреча еще не была одобрена президентом Украины. Как заявил чиновник, проведение встречи будет зависеть от готовности Израиля предпринять шаги в пользу Украины.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рассмотрит возможность передачи вооружения Киеву с учетом национальных интересов. Он напомнил, что вопрос поставок вооружений Украине был отвергнут предыдущим израильским правительством. В свою очередь, он пообещал изучить этот вопрос и ответить на него "в наиболее адекватной манере".

До этого Нетаньяху заявил о готовности рассмотреть себя на роль посредника в украинском конфликте, если ему поступит соответствующее предложение от заинтересованных сторон.

При этом Нетаньяху рассказал, что ему уже предлагали выступить посредником между Россией и Украиной на ранних стадиях конфликта. От кого именно поступило подобное предложение, Нетаньяху решил не рассказывать.

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