Бывший премьер-министр Израиля Беннет вспомнил о разговоре с Путиным и Зеленским

Фото: AP/Gil Cohen-Magen

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в ходе интервью с журналистом Ханохом Даумом вспомнил о разговоре с президентом России Владимиром Путиным и последующем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

В интервью, которое опубликовано на канале экс-премьера в YouTube Беннет заявил, что Путин пообещал ему не устранять Зеленского.

Беннет рассказал подробности разговора, который произошел между ним и президентом России, когда экс-премьер Израиля совершил поездку 5 марта 2022 года в Москву.

По словам Беннета, он спросил у Путина, станет ли тот убивать президента Украины. На этот вопрос Путин ответил, что Зеленского он убивать не будет, сказал Беннет.

"Я знал, что Зеленский под угрозой. Он скрывался в каком-то бункере, о котором никто не знал", – заявил экс-премьер Израиля.

Беннет добавил, что после встречи в Кремле, он созвонился с Зеленским и сказал ему, что для него нет смертельной угрозы. После их разговора, Зеленский вернулся из бункера в свой офис и записал видеосообщение, в котором сказал, что ничего не боится.

По мнению Беннета, Путин сделал уступку Зеленскому. И Зеленский тоже сделал уступку, отказавшись от вступления в НАТО, заявил Беннет.

Ранее Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом заявил о готовности России обеспечить безопасный выход гражданских лиц с "Азовстали".

Во время разговора было отмечено значение Дня Победы для народов обоих государств. Путин напомнил, что 40% убитых нацистами евреев являлись гражданами СССР. В свою очередь, Беннет подчеркнул решающий вклад Красной Армии в победе над нацизмом.



Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беннетом

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