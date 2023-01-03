Блинкен попросил главу МИД Израиля передать послание Лаврову – СМИ

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен попросил главу МИД Израиля Эли Коэна передать послание министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильского дипломата.

Отмечается, что госсекретарь не раскрыл содержание сообщения.

"Блинкен вчера попросил Коэна передать послания Лаврову, но не сказал, о чем они", – говорится в материале издания.

МИД РФ во вторник, 3 января, сообщил о телефонном разговоре Лаврова и Коэна. В ходе общения главы внешнеполитических ведомств рассмотрели актуальные задачи двусторонней повестки дня, а также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко передала новому президенту Бразилии Луле да Силве письменное послание Владимира Путина. Парламентарий сообщила бразильскому лидеру, что его ждут с визитом в РФ, как только у того появится свободное время.

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