Матвиенко передала новому президенту Бразилии послание Путина

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба СФ

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко передала новому президенту Бразилии Луле да Силве пиьменное послание Владимира Путин. Об этом сообщает ТАСС.

"Я передала письменное послание президента Российской Федерации глубокоуважаемому президенту Бразилии", – сказала парламентарий.

Она также рассказала, что сообщила бразильскому лидеру, что его ждут с визитов в РФ, как только у того будет свободное для этого время.

Ранее политолог, профессор РУДН Юрий Почта спрогнозировал улучшение отношений между Россией и Бразилией при Луле да Силве. По его словам, это произойдет, если тому не будут мешать следовать прогрессивной политике.



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