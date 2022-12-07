В БРИКС могут войти 15–17 стран, если принять всех желающих – Лавров

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Объединение БРИКС, в которое в настоящее время входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, может расшириться до 15–17 государств при условии принятия всех желающих, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что сегодня организация пользуется огромным влиянием.

"Выстраивается целая очередь из государств с претензией на полноправное членство. Если всех удовлетворить, то "пятерка" превратится где-то в 15–17 стран, как показал июньский саммит БРИКС, проводившийся в режиме ВКС нашими китайскими коллегами", – сказал министр.

В ноябре Алжир подал официальную заявку на вступление в межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР (БРИКС). До этого президент Алжира Абдельмаджид Теббун выступил с заявлением, что республика заинтересована в присоединении к БРИКС.

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