Китай поддержал идею вступления Саудовской Аравии в БРИКС

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Китай выступает за процесс расширения БРИКС. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя слова Владимира Путина о поддержке возможного вступления Саудовской Аравии в объединение.

"В качестве страны-председателя БРИКС этого года Китай активно поддерживает процесс расширения БРИКС", – цитирует дипломата РИА Новости.

Он подчеркнул, что Пекин будет работать с другими странами объединения над продвижением процесса расширения членства, чтобы к семье БРИКС присоединилось больше единомышленников.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

Ранее лидер ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Саудовская Аравия заинтересовалась в присоединении к БРИКС, причем, по его словам, это не единственное государство, которое хочет быть членом объединения.

Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита, в которой подтвердили свою приверженность свободному от ядерного оружия миру. Кроме того, государства группы продолжат создавать условия для справедливой конкуренции на международно-экономической арене и поддерживать участие в мировых процессах развивающихся и наименее развитых стран.

До этого российский лидер отметил, что, несмотря на все трудности, страны БРИКС поэтапно расширяют взаимовыгодные связи. В частности, увеличиваются объемы поставок нефти в Китай и Индию. Также Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объемы удобрений. Прорабатывается и вопрос создания международной резервной валюты.

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