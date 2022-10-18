Президент ЮАР заявил о заинтересованности Саудовской Аравии в присоединении к БРИКС

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Саудовская Аравия заинтересовалась в присоединении к БРИКС. Об этом сообщил лидер ЮАР Сирил Рамапоса.

"Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выразил желание Саудовской Аравии стать частью БРИКС", – приводит его слова радиостанция SABC.

При этом Рамапоса уточнил, что Саудовская Аравия является не единственным государством, которое хочет быть членом группы БРИКС.

"В предстоящем году под председательством ЮАР пройдет саммит БРИКС, и этот вопрос (о расширении группы БРИКС. – Прим. ред.) будет рассматриваться. <...> Ряд стран находится в контакте с БРИКС, и мы их заверили, что вопрос о членстве будет обсуждаться и будет принято решение", – заключил лидер ЮАР.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели телефонный разговор. Стороны обсудили передачу Эр-Рияду иностранных наемников, незаконно воевавших в ДНР и ЛНР. В ходе беседы Путин также поздравил руководство Саудовской Аравии и народ с 90-летием провозглашения королевства.

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