Путин и принц Саудовской Аравии обсудили передачу Эр-Рияду воевавших на Украине наемников

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели телефонный разговор. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.
Уточняется, что стороны обсудили передачу Эр-Рияду иностранных наемников, незаконно воевавших в Донбассе.
"Было выражено удовлетворение в связи с состоявшейся при личном посредничестве наследного принца передачей саудовской стороне военнопленных иностранных граждан, незаконно участвовавших в боевых действия", – говорится в сообщении.
В ходе беседы Путин также поздравил руководство Саудовской Аравии и народ с 90-летием провозглашения королевства. Президент РФ просил передать сердечные поздравления и добрые пожелания королю Сальману Бен Абдель-Азизу Аль Сауду.
В связи с принятым на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде решением о предоставлении Эр-Рияду статуса партнера по диалогу также была затронута тематика взаимодействия в ШОС.
"Мухаммед Бен Сальман отметил возрастающую роль ШОС в международных делах, выразил готовность Королевства активно участвовать в его деятельности", – говорится в сообщении.
В Кремле подчеркнули, что телефонный разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.
Ранее сообщалось, что во время июльского телефонного разговора президент РФ и саудовский принц обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по поводу ситуации в Сирии.
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