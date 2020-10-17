Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Телефонный разговор состоялся между президентом России Владимиром Путиными и наследным принцем Саудовской Аварии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

"С обеих сторон вновь подчеркнута готовность к дальнейшей тесной координации на данном направлении в интересах поддержания стабильности на мировом рынке энергоносителей", – сказано в сообщении.

Кроме этого, участники телефонного разговора выразили свои мнения на предмет реализации имеющихся договоренностей в формате "ОПЕК плюс".

Также обсуждалась ситуация с коронавирусом и возможные варианты борьбы с ней, в частности использование российской вакцины "Спутник V" в Саудовской Аравии.

Ранее телефонный разговор состоялся между Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры стран обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Диалог был инициирован турецкой стороной.

