Путин и принц Саудовской Аравии обсудили сотрудничество и ситуацию вокруг Украины

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Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, сообщается на сайте Кремля.

Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, урегулирование в Йемене, двустороннее сотрудничество, в том числе в торгово-экономической области. Российский лидер и саудовский принц выразили обоюдный настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодных связей между двумя странами.

Также они дали положительную оценку совместной работе в формате "ОПЕК плюс", направленной на обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка.

Путин поздравил руководство и народ Саудовской Аравии со священным для мусульман месяцем Рамадан.

Отмечается, что телефонный разговор прошел по инициативе саудовской стороны.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым, в ходе которого они обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня.

Стороны рассмотрели перспективы углубления взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. Подтвержден взаимный настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства.

Также Путин проинформировал Токаева о ходе специальной военной операции по защите Донбасса.